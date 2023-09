La Roma tra i primi club europei a sbarcare su Whatsapp: di cosa si tratta

L' AS Roma sbarca su Whatsapp . Il club giallorosso è uno dei primi club europei ad inaugurare il proprio canale ufficiale sulla famosa app di messaggistica. Un modo in più per aggiornare i tifosi sul mondo giallorosso e regalare contenuti esclusivi.

La Roma su Whatsapp, il comunicato ufficiale

"Da oggi c’è un nuovo modo per rimanere in contatto diretto con i colori giallorossi: l’AS Roma - ha ufficializzato il club sul proprio sito - è tra i primi club europei ad aprire il proprio canale ufficiale su WhatsApp! Aggiornamenti, immagini, gol e altri contenuti esclusivi da oggi saranno condivisi attraverso l’app di messaggistica, popolare in tutto il mondo. Per scoprire la nuova funzione di WhatsApp sarà necessario aggiornare l’app e cercare AS Roma nella rinnovata sezione ‘Aggiornamenti’ in basso. I Canali WhatsApp saranno disponibili in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane. Se non li vedi ancora all’interno dell’app, puoi iscriverti alla lista d'attesa per ricevere una notifica quando saranno disponibili".