I tifosi della Roma omaggiano Mourinho: lo striscione fuori Trigoria

Lo striscione per la Roma e Mourinho

"Ostinatamente Roma, testardamente... Mourinho!", questo il messaggio dello striscione dei tifosi della Roma, sempre al fianco del gruppo e dell'allenatore. La falsa partenza dei giallorossi in campionati con 1 punto in tre partite non ha minato l'entusiasmo del suo popolo, pronto a riempire ancora una volta l'Olimpico per trascinare la squadra.