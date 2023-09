Toni: "Con Lukaku la Roma può essere la sorpresa, da lui mi aspetto una cosa"

Toni: "La Roma può essere la sopresa della stagione"

"Lukaku ha portato entusiasmo. La Roma non è partita bene ma ora la squadra c’è, è un gruppo che mi piace. Davanti ci sono Lukaku e Dybala, giocatori forti, secondo me ques'anno si divertiranno a Roma. Scudetto? Il Napoli secondo me è sempre forte, mi piacciono le milanesi, la Juve non gioca le coppe, la Roma potrebbe essere una sorpresa, credo che sarà un campionato bello fino alla fine".

I big match del weekend

Toni si è espresso anche sui big match del weekend: “Il derby è la partita più bella, Inter e Milan giocano davvero bene, hanno portato avanti un progetto dall’anno scorso. L’Inter è migliorata tanto e credo che la sconfitta in Champions l’abbia fatta crescere. Sarà un bellissimo derby. Juve-Lazio? Chiesa e Vlahovic sono forti quest'anno faranno bene, la Lazio non è partita bene ma poi ha fatto una grande vittoria a Napoli, iniziano ad esserci delle belle partite".

Toni, il pensiero sulla Nazionale

"L'Italia non è partita bene ma contro l’Ucraina ha fatto un’ottima gara. Questo è solo l’inizio, Spalletti è arrivato da poco, ha dimostrato che lavora bene sul gruppo, ha portato un grandissimo risultato l’anno scorso e quindi bisogna dargli un po’ di fiducia nella speranza che crescano dei giocatori italiani forti", ha concluso l'ex calciatore parlando della Nazionale.