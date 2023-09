Roma, diretta Mourinho: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

ROMA - La Roma va a caccia della prima vittoria in questo campionato, la speranza dei tifosi giallorossi è che possa arrivare domenica contro l'Empoli all'Olimpico, magari con le firme d'autore della nuova coppia Lukaku-Dybala . È l'augurio anche di Josè Mourinho , che è atteso in conferenza stampa per presentare la partita: segui in diretta le sue parole.

14:46

Mourinho: "Questa Roma è più forte"

"Alla 30esima partita dello scorso anno eravamo terzi, ci siamo qualificati per la finale di Europa League, abbiamo avuto infortuni e siamo arrivati fino alla fine. Il gruppo di oggi ha 20 giocatori più i ragazzi della Primavera, che non saranno mai un problema. La quantità non è altissima, ma la qualità è alta. Quando ci siamo tutti e stiamo in forma, allora siamo veramente forti".

14:42

L'obiettivo di Mourinho

"L'obiettivo? Vincere domani, e poi la partita dopo l’Empoli. Voglio vincere tutte le partite".

14:35

Mourinho sul mercato

"La Roma ha preso due attaccanti come Lukaku e Azmoun. È chiaro che il profilo di squadra cambia quando ci sono più soluzioni. Azmoum è arrivato in una condizione molto difficile, ma ha lavorato bene. Quando c’è Dybala abbiamo sempre paura ma anche la speranza che ci possa dare una mano. Senza dimenticare Belotti ed El Shaarawy"

14:31

Mourinho: "Smalling non ci sarà"

"Smalling è fondamentale per noi, ha una maturità tale che sa perfettamente analizzare se stesso e gli errori, purtroppo domani penso non ci sarà. Vediamo l’allenamento di oggi, magari arriva in extremis in panchina, ma è molto probabile che non andrà nemmeno in panchina".

14:25

Trasferta vietata

Dal sold out di oggi alla trasferta proibita a Torino: i tifosi giallorossi non potranno assistere alla sfida della Roma contro il Torino. LEGGI TUTTO

14:15

Olimpico sold out

Sarà ancora una volta un Olimpico sold out contro l'Empoli, Mourinho e la Roma avranno l'appoggio e l'entusiasmo del tifo giallorosso. LEGGI TUTTO

14:00

A che ora parla Mourinho

L'inizio della conferenza stampa di Mourinho alla vigilia di Roma-Empoli è in programma ale 14:30.