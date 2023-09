Serie A, Roma-Frosinone e Atalanta-Juve cambiano orario: svelato il motivo

Roma e Juve: lo scambio d'orario

Per questo motivo la Lega Serie A ha deciso di spostare l'orario del match del 1 ottobre all'Olimpico, tra Roma e Frosinone, per la settima giornata di campionato. La squadra di Mou affronterà i ragazzi di Di Francesco alle 20.45 e non più alle 18 come era stato precedentemente stabilito. "In attuazione dell’Ordinanza del Prefetto di Roma datata 16 settembre 2023, prot. n. 0087024, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM: 7ª giornata Roma-Frosinone domenica 1° ottobre 2023 alle ore 20.45 (anziché ore 18.00)". Di conseguenza verrà anticipata anche la gara tra Atalanta e Juve: "Atalanta-Juventus domenica 1° ottobre 2023 sarà alle ore 18.00 (anziché ore 20.45)", come si legge nel comunicato ufficiale. Una variazione necessaria per garantire una maggiore viabilità e sicurezza stradale in città, visto il deflusso degli spettatori della Ryder Cup e l'afflusso allo stadio per i tifosi giallorossi e giallazzurri.