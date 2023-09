Sheriff-Roma, la probabile formazione di Mourinho: i cambi rispetto all'Empoli

Gli infortunati

Oggi saranno quindi da valutare le condizioni dei vari infortunati, sotto lo sguardo di Mou, il suo staff e Tiago Pinto (che domenica sera all’Olimpico ha avuto un lungo colloquio con l’ex diesse del Milan Massara). Da Smalling a Pellegrini fino ad Aouar: i tre giocatori ieri hanno proseguito il loro percorso di recupero a Trigoria per cercare di essere pronti il prima possibile. Il difensore inglese oggi sarà sottoposto a test per verificare se sarà in condizione di essere convocato per la partita di giovedì, quantomeno per andare in panchina. Stesso discorso per Aouar, che ha avuto bisogno di un altro paio di giorni per recuperare ed essere a disposizione: il francese riprenderà ad allenarsi con i compagni tra oggi e domani. Per Pellegrini invece bisognerà valutare giorno per giorno le sue condizioni: nessuno in questo momento vuole affrettare i tempi, lo staff di Mourinho vuole recuperarlo al meglio per evitare ricadute. Già prima della sfida contro il Milan il capitano della Roma aveva avvertito dei problemi muscolari, in Nazionale poi lo stop vero e proprio. Pellegrini ora è sulla via della guarigione, in tante partite ha stretto i denti e ha cercato di essere utile alla Roma nonostante qualche acciacco di troppo. Ora la Roma vuole averlo al meglio.

Gestione e turnover

Come cambierà quindi la Roma contro lo Sheriff? Prima di tutto alcuni giocatori dovranno riposare, soprattutto coloro che già non erano al meglio e hanno giocato dal primo minuto contro l’Empoli. "Adesso mettete Renato dentro una teca e ritiratelo fuori per il Torino", hanno scritto diversi tifosi sui social. Di certo Sanches è tra quelli che può essere preservato per evitare troppe gare ravvicinate. Partiamo però dalla difesa. Svilar è pronto per la sua prima stagionale, davanti a lui uno tra Mancini e Llorente potrebbe essere inizialmente lasciato fuori. Celik può giocare tra i centrali, lasciando al suo collega Karsdorp la fascia destra. Zalewski a sinistra al posto di Spinazzola, a centrocampo invece spazio al giovane Bove, entrato bene anche nella sfida contro l’Empoli. Come al solito, perché dalla scorsa stagione il ragazzo è sempre più un valore aggiunto per la Roma. Non a caso Pinto e il suo agente hanno avuto nei giorni scorsi un primo incontro per discutere del contratto. Con Edoardo in mezzo al campo Cristante e Aouar se darà buone risposte nelle prossime ore. Davanti Lukaku con El Shaarawy? Possibile, così come il doppio centravanti, quindi il Gallo e Big Rom insieme. Per un attacco decisamente di forza, qualità ed esperienza.