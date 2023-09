L'iniziativa della Roma: l'inno in lingua dei segni e non solo...

A Roma - Empoli la celebre "Roma Roma Roma" di Venditti , inno del club giallorosso, è stata recitata in un modo speciale. La società capitolina ha infatti voluto, in occasione della Settimana internazionale delle Persone Sorde , rendersi protagonista di un gesto ammirevole traducendo il suo coro in lingua dei segni.

Roma, le conferenze di Mourinho in LIS

Non solo l'inno. La Roma, al fine di garantire una maggiore inclusione per i propri tifosi, ha deciso di tradurre anche le conferenze di Mourinho in LIS, la lingua dei segni. L’impegno del club continuerà per tutta la stagione grazie anche al supporto di Toyota e Kinto.