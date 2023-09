José Mourinho al cinema? Sì per Peter Sarsgaard, l'attore americano noto tra i tanti film per 'Laterna Verde' e 'The Batman', che di recente ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. "Mi piace il calcio europeo e sono un fan del Siviglia. Ma seguo anche la Serie A, soprattutto la Roma perché c'è Mourinho. È un personaggio degno di un film", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.