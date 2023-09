Roma, i segreti di Abraham in piscina li svela... Azmoun!

Tammy Abraham non ha nessuna intenzione di mollare, anzi, lavora al massimo per tornare il prima possibile in campo con la maglia della Roma . L'attaccante inglese spera di accorciare i tempi di recupero dopo l'operazione subita a causa dell'infortunio al ginocchio rimediato nell'ultima gara della scorsa stagione contro lo Spezia.

Azmoun, il video social con Abraham

Tammy alterna sessioni di lavoro in palestra e in piscina e a svelare i segreti del suo allenamento è proprio il compagno di squadra Azmoun. Il calciatore iraniano ha infatti postato sui suoi profili social un video in cui riprende una piccola parte del workout dell'inglese impegnato in una sessione di squat e corsa in piscina. Insomma tanto lavoro, fatica, dedizione anche se il sorriso da parte dell'attaccante non manca mai.