Si è allenata questa mattina a Trigoria la Roma di Mourinho in vista della partita di domani (ore 18.45) in casa dello Sheriff per l'esordio in Europa League. Aouar era in campo con i compagni, dopo aver saltato la partita contro l'Empoli, mentre Pellegrini e Smalling ancora no. Resteranno a Trigoria a curarsi, insieme ad Azmoun e Kristensen, fuori dalla lista Uefa, per poi sabato cercare di volare a Torino con la squadra. La Roma partirà per Tiraspol, via Chisinau, oggi pomeriggio.