Roma, la Ceo Souloukou incontra i club: tutti i dettagli

I dettagli dell'incontro

Come si legge nel comunicato dell'associazione, si è trattato di un "incontro molto cordiale e proficuo ed abbiamo apprezzato l'interesse della CEO, che nonostante sia arrivata da poco nella Capitale ha già dimostrato grande apprezzamento per la tifoseria giallorossa e la volontà di strutturare un rapporto con la tifoseria organizzata anche per la promozione di iniziative comuni di carattere sociale e solidale". La nota ufficiale si conclude così: "Accogliamo con favore l'intenzione di creare un tavolo di lavoro tra di noi per la programmazione delle attività. A nome di tutti i Roma Club ringraziamo Lina Souloukou e i suoi collaboratori, Lucia Bernabè e Tonino Cagnucci, per la disponibilità".