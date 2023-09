Lukaku re dell'Europa League: ecco il suo record

Romelu Lukaku segna ancora. Dopo la rete contro l'Empoli in campionato, l'attaccante belga ha segnato anche in Europa League, riportando la sua Roma avanti contro lo Sheriff per il 2-1 finale. Lukaku decisivo, servito di tacco da Cristante, che con questa rete mantiene vivo un suo record che lo rende infallibile in Europa League.