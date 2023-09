Totti, dalla Corea il commovente ricordo di Napolitano

Giorgio Napolitano si è spento all'età di 98 anni . Il Presidente Emerito della Repubblica è scomparso nella giornata di ieri e tantissimi sono i tributi che arrivano dal mondo della politica ma anche dello sport . Napolitano è stato infatti il presidente dei Mondiali del 2006 vinti dall'Italia di Lippi ma non solo.

Totti, il ricordo di Napolitano

Per la prima volta nel 2008 Napolitano consegnò la Coppa Italia allo stadio Olimpico ed è proprio con quello scatto che Francesco Totti ha voluto ricordarlo. L'ex capitano giallorosso, che si trova in Corea del Sud per partecipare a una gara tra leggende del calcio, ha postato uno scatto sui social che lo ritrae con la Coppa appena vinta e accanto proprio Napolitano: "Ciao presidente", questo il messaggio del numero dieci.