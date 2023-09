Roma, ti ricordi Bojan? La sua nuova vita da manager al Barcellona, tutti i dettagli

A soli 33 anni Bojan Krkic ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ultima stagione nel calcio giocato, l'ha infatti vissuta l'anno scorso al Vissel Kobe in Giappone. Il talento più interessante della cantera del Barcellona nei primi anni 2000, divenne in poco tempo uno dei giocatori preferiti dai tifosi, anche di quelli della Roma (dove giocò nella stagione 2011/2012). Talento come detto cristallino, non riuscì però, negli anni, ad esprimere tutto il suo potenziale. E adesso in molti si chiederanno cosa fa. Ebbene il calciatore è attualmente legato al Barcellona. Il suo compito sarà quello di occuparsi di monitorare i giovani della cantera blaugrana impegnati nell'ultimo step verso la prima squadra. Ma non finisce qui, perchè il tecnico Xavi gli ha affidato il compito di monitorare tutti i calciatori in prestito del Barça; e, inoltre, i due giocatori per i quali il club ha mantenuto una sorta di opzione di riacquisto questa estate. Insomma un compito impegnativo, ma allo stesso tempo interessante per l'ex attaccante della Roma.