Roma, le scelte di Mourinho per Torino: danno il ritmo Dybala e Paredes

Due campioni del mondo, due ex juventini: Dybala più Paredes, la Roma si affida a chi conosce bene Torino per battere il Torino . Paulino ha già indicato la via nel weekend di Pasqua, calciando algido il rigore della vittoria dopo qualche minuto di gioco. Fu, quello, l’unico tiro in porta di una partita un po’ pigra, con la squadra già proiettata verso l’Europa League nonostante una posizione di classifica ancora interesante.

Roma, Dybala cerca continuità

Adesso, dopo la doppietta all’Empoli e l’accelerazione vincente di Tiraspol, Dybala cerca soprattutto continuità. Dal punto di vista fisico si sente benissimo, sotto l’aspetto atletico un po’ meno. Ma ha già detto a Mourinho che è pronto a dare il suo contributo. Non banale. Si gestirà come sempre, evitando rincorse inutili ai terzini, aspettando l’occasione propizia per inventare. La Roma si augura che le sue fibre reggano al doppio impegno settimanale: prima Torino, poi Genova. Per l’eventuale turno di riposo, almeno parziale, l’obiettivo è arrivare al Frosinone domenica. Ma è meglio ragionare giorno per giorno, partita per partita. Fin qui Dybala, tra squalifiche e dolorini, è stato disponibile per soli 161 minuti su 450, praticamente un terzo del tempo, un totale inferiore alla media delle annate precedenti. Ma Mourinho ha bisogno di preservarlo e quindi di accettarne le sensazioni. Se il suo pupillo gioca con la paura di farsi male, secondo la più classica delle profezie autoavveranti descritte dai manuali di psicologia, poi si infortuna davvero.

Dybala e Paredes, amici nel tempo libero

Ieri, prima di partire, Dybala ha scherzato a lungo con Azmoun, che potrebbe sostituirlo a Torino nell’ultimo quarto di partita. Poi a Fiumicino, come sempre, si è dedicato ai tifosi per foto e autografi. Con lui l’altro argentino, Paredes, con il quale trascorre buona parte del tempo libero: domenica scorsa, dopo il 7-0 all’Empoli, i due sono andati insieme in un famoso ristorante romano gestito da un loro connazionale, il Gauchos, nel quadrante ovest della città. Consonanze naturali.

Torino, città da ex per Dybala e Paredes

Se per Dybala la tappa di Torino può diventare un rinforzo emotivo, per Paredes è l’occasione di confermare il lineare percorso di crescita che dopo la sosta gli ha restituito il sorriso. Al di là dell’autorete provocata a Tiraspol, che ha portato immeritatamente in vantaggio la Roma nel primo tempo, Paredes sta entrando nei meccanismi tattici della squadra aumentando la qualità del palleggio. Nel nuovo piano orchestrato da Mourinho sin dal primo giorno del ritiro estivo, che prevede un maggiore possesso palla e una paziente costruzione dal basso, un regista puro è quello che serviva a favorire le cosiddette “uscite” dalla difesa. Il rischio è non avere sufficiente copertura, perché di certo Paredes non ha le caratteristiche fisiche e temperamentali di Matic. Ma a restituire stabilità, un po’ smarrita in questo inizio di stagione, può essere Cristante nel vecchio-nuovo ruolo di mezzala. Finché Pellegrini non sarà al top e Renato Sanches infortunata, la Roma giocherà spesso con questa coppia. Aouar, oppure Bove, dovranno fornire dinamismo e idee sull’altro vertice del triangolo mediano. Con Dybala a dettare i tempi nella posizione che ritiene più comoda. C’è di peggio, in Serie A.