Di Canio e la mossa per fermare Lukaku: la scenetta in diretta tv

Il terzo gol consecutivo (dopo quelli realizzati con l'Empoli e con lo Sheriff) di Romelu Lukaku, che ha sbloccato il risultato contro il Torino, grazie ad una giocata da centravanti puro, girandosi in un fazzoletto e battendo Milinkovic Savic, ha posto l'interrogativo tra gi opinionisti e i tifosi: "Come marcarlo in area di rigore".