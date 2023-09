Totti fa impazzire la Cina: l'influencer va in tilt, l'intervista è uno show

ROMA - È diventato virale il siparietto avvenuto in Cina tra Francesco Totti e Liz Liang , l'influencer che ha avuto l'opportunità di intervistarlo. "Sono con Francesco...". "Con chi Francesco?", incalza Totti. La conduttrice non afferra la provocazione e riparte per la sua strada: "Voglio farti delle domande sulla Cina. La prima è qual è la capitale della Cina?".

Il siparietto esilarante

Già da questa risposta, si intuisce che sarà un botta e risposta tutto da ridere, visto che l'ex capitano della Roma pronuncia una specie di "Hong Kong", ma storpiando la parola. Lo stesso ha fatto poi con tutte le altre risposte, mandando letteralmente in tilt l'intervistatrice, che candidamente ha ammesso di non sapere nemmeno come mettere i sottotitoli. In un modo o nell'altro, comunque, ci è riuscita.