Il retroscena di Sabatini: "Volevo Bielsa alla Roma, non l'ho preso per paura"

ROMA - " Chiacchiere per portare Bielsa alla Roma? Sì, è assolutamente vero ". Così Walter Sabatini , intervistato ai microfoni di 'Cronache di spogliatoio', svela un incredibile retroscena di mercato che lega il tecnico argentino e il club giallorosso. " Mi ero messo in testa di portarlo alla Roma ed era un'ottima idea ", sottolinea Sabatini che poi aggiunge: "Ci siamo incontrati con Marcelo a Madrid. Lui mi ha dato appuntamento a un numero civico per evitare un posto pubblico: si è fatto trovare seduto su una panchina e ha iniziato a parlare. Non credo di aver mai visto una passione come quella che ho visto in Marcelo Bielsa . Conosceva quasi tutti i giocatori della primavera e aveva portato la piantina di Trigoria: mi stava dando indicazioni su come voleva disporre i muri dentro e pitturarli con i colori della Roma . Una passione quasi infantile", svela Sabatini .

Sabatini e il possibile approdo di Bielsa alla Roma

Il direttore sportivo racconta poi il motivo che lo ha spinto a non ingaggiare Bielsa come allenatore della Roma: "Lui mi disse che aveva bisogno di tempo, di parecchio tempo perché non accettava di allenare una squadra che non metabolizzasse i suoi metodi e i suoi principi, anche di vita". In quel contesto, Sabatini ha ammesso "di aver avuto paura" essendo "in mezzo a dieci fuochi incrociati a Roma". Poi Sabatini aggiunge: "Marcelo, dissi, ho paura perché c'è bisogno di troppo tempo" ma, sottolinea l'ex direttore della Roma, "sarebbe stata una scelta meravigliosa".

Sabatini, parole al miele per Bielsa: "Uomo di un'onestà brutale"

L'ex ds giallorosso prosegue nel racconto mettendo in risalto il carattere di Bielsa: "Un famoso agente argentino mi dice: 'Senti, Marcelo Bielsa è un uomo di un'onestà brutale'. Non ho mai trovato una definizione migliore di questa. Onesta brutale nel lavoro e nella vita: è un uomo al quale voglio bene e che stimo e credo di essere altrettanto stimato da lui. Un uomo che ha un fascino lavorativo che non riscontro a nessuno", assicura Sabatini.