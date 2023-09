Pagelle Genoa-Roma 4-1: Paredes troppo lento, N'Dicka sbaglia tutto

Genoa-Roma 4-1

Mourinho (all.) 5

La squadra è lenta, la difesa arrangiata dalle scelte incomprensibili sul mercato fa acqua ovunque. Gli addii di Ibañez e Matic si fanno sentire, la Roma prende gol da chiunque e la squadra gioca in maniera superficiale.

Rui Patricio 4,5

Pallone lento sul primo gol, lui si allunga ma senza slanciarsi. Fermo sul terzo gol. Assente.

Mancini 5

Sbaglia l’intervento sul gol del Genoa, in generale non la sua miglior prestazione. Si becca anche un giallo, il primo della sua stagione, poi Mou saggiamente lo sostituisce all’intervallo.

Belotti (1’ st) 5

Dentro l’area non arrivano palloni, così è costretto a giocare in sostegno della squadra. Zero conclusioni.