Roma, i tifosi il giorno dopo il ko con il Genoa sono inferociti. Ma Mourinho è l'ancora di salvezza

Tristezza, rabbia, ma soprattutto delusione. I tifosi sono sotto shock per questo avvio di stagione della Roma che ha raccolto solo cinque punti su diciotto a disposizione, che ha subito 11 gol ed è la terza peggior difesa del campionato, che non dà la sensazione di essere mentalmente carica per reagire e lasciare alle spalle atteggiamenti superficiali in campo. La delusione è tanta per una squadra che l’unica cosa positiva fatta ieri al Ferraris è stata dopo la partita. Quando tutti sono andati sotto al settore ospiti a prendersi i fischi e i cori: “Tirate fuori le palle”, “Vogliamo rispetto”, “C’avete rotto il c….”.

Dietro ai giocatori, impassibile, José Mourinho. Che per la maggioranza dei tifosi resta ancora l’ultima ancora di salvezza di una squadra che ha portato due volte in finale di una coppa europea. Così le parole dello Special One in conferenza stampa sono state solamente apprezzate dai tifosi. Parole vere, sincere, sentite. Di un uomo che capisce il momento delicato e che sta facendo fatica a trovare la giusta quadra a un gruppo fin qui tatticamente poco amalgamato. "La contestazione dei tifosi? Noi siamo andati sotto al settore per rispetto nei loro confronti - le parole di Mou -. Loro non hanno bisogno che parlo tanto perchè loro sanno perfettamente quello che sento, il mio dolore è per loro che sono fantastici. Cosa mi aspetto dai giocatori domenica? In primis il rispetto per i tifosi, poi mi aspetto che mettano tutto quello che hanno. Sentiranno pressione per un inizio di stagione pessimo a livello di risultati. Giochiamo in casa, vediamo se giocheremo con i tifosi. Se loro decidono di avere qualche reazione negativa verso di noi dobbiamo avere il coraggio di giocare con questa pressione extra, perché noi rispettiamo al 100% i nostri tifosi. Il rispetto per loro è intoccabile".

Mourinho e i tifosi dopo la sconfitta con il Genoa

Lo sguardo di Mou ieri sera era tutto un programma. Lo sguardo di chi naturalmente si assume le responsabilità di un avvio di stagione da incubo e che cerca di dare una svolta alla squadra al di là degli errori fatti a monte sul mercato. I tifosi vogliono dare fiducia allo Special One, ma si aspettano una scossa dalla squadra già a partire dalla gara di domenica contro il Frosinone. Perché senza una scossa nelle prossime partite può accadere di tutto, e spezzarsi quel lungo amore tra i tifosi, la squadra e Mourinho cominciato due anni fa. Anzi, trentasette sold out fa.