Roma, se il primo tiro in porta è un colpo al cuore

Ci sono cose che non si possono dire semplicemente perché se cominciassimo verrebbero a mancare il tempo e lo spazio per concludere. Sono talmente numerose le questioni che questa Roma, smarrito il mourinhismo di fondo, solleva nell’animo di chi soffre e nella mente di chi s’interroga da scoraggiare l’analisi. Subentra la tentazione di mettersi al riparo e lasciare che al resto pensino staff e giocatori. Concediamo loro solo la tregua necessaria a tornare lucidi, dopo il fracasso tecnico ed emotivo di giovedì sera. Qualche scoria di confusione s’è rintracciata per esempio nelle parole di Lorenzo Pellegrini, capitano scoraggiato. Bizzarro sentirlo dire che l’atteggiamento (concentrazione, determinazione, umiltà) della Roma all’ingresso delle partite non costituisce un problema. Genoa caso a parte, ha azzardato Pellegrini, perché loro hanno trovato subito il vantaggio. Se è un caso a parte, è in ottima e numerosa compagnia. In realtà il gol incassato non appena gli avversari si ricordano della propria esistenza per la Roma è una costante come il tutto esaurito in casa, gli infortuni e i pali.