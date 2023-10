Roma, rivivi la diretta di Mourinho: le interviste in tv e la conferenza stampa

23:50

Mourinho: "Dybala non giocherà giovedì"

Chiusura su Dybala: "Fisicamente è arrivato al limite, non giocherà giovedì. Ma era troppo importante vincere, senza tre punti sarebbe esploso il Colosseo o ci sarebbe stato un attacco a San Pietro".

23:40

Mourinho: "La verità su N'Dicka, Aouar e Renato Sanches"

Il tecnico continua in conferenza stampa: "La mia risposta è di dare ai giocatori uno stato emotivo perfetto. Dopo la frustrazione, la pressione e le critiche non puoi entrare in campo solo con il cuore. Per vincere bisognava alzare tutti i livelli e devi stare bene dal punto di vista emozionale. N'Dicka? Veniva dalla Bundesliga, il calcio italiano è più tattico. Non è fortissimo nei duelli, ma gioca bene con la palla, era nervoso stasera. Anche Aouar ha bisogno di tempo. Il più pronto tatticamente è Renato, Lukaku a parte ovviamente".

23:30

Mourinho e gli infortuni: "Servirà un miracolo"

L'allenatore chiosa: "Non devo parlare di futuro. Ho un accordo fino al 30 giugno, e per me è una cosa seria. Gli infortuni? Sicuramente giovedì non ci saranno Smalling e Llorente, e servirà un miracolo per quella a Cagliari".

23:20

Mourinho: "Grazie ai tifosi. E su Lukaku..."

Il portoghese continua: "Sarei io l'unico responsabile nel caso Lukaku non dovesse segnare, menomale non sarò accusato di questo: Romelu segna sempre. Abbiamo avuto un inizio di stagione a livello numerico orribile, ma multifattoriale. Sono molto contento della vittoria di oggi per i ragazzi, per reagire alla sconfitta contro il Genoa serve una forza mentale. I nostri tifosi ci hanno sempre supportato, hanno fatto squadra anche loro".

23:10

Mourinho: "Siamo stati squadra"

Il tecnico a Dazn: "Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di opportunità. Abbiamo avuto una buona compattezza di squadra e abbiamo avuto un buon lavoro difensivo dei due esterni. Per il resto, grandissimo sforzo, soprattutto da parte di Bove e Paredes. I ragazzi offensivi ci hanno dato una mano senza palla. Siamo stati squadra contro un ottimo Frosinone ben organizzato".

23:00

Parla Mourinho, le dichiarazioni dopo Roma-Frosinone

Grande attesa per le parole del tecnico portoghese al termine della gara

22:43

Roma-Frosinone finisce 2-0

All'Olimpico è appena terminata la sfida tra i giallorossi e la squadra di Di Francesco. La Roma ha battuto 2-0 il Frosinone

Stadio Olimpico (Roma)