Mourinho e la frase su Allegri: "Max è fortunato. Ecco perché..."

José Mourinho, spesso, fa riferimento alle tante defezioni della Roma. Ogni tanto seriamente, ogni tanto con il sorriso. Come stasera, quando in tv, dice: "I problemi in difesa della Roma? Quando ho visto oggi Bremer infortunato e ho visto Rugani prendere il suo posto ho pensato: 'Quanto sei fortunato, Max'. Io questa fortuna non ce l'ho. Speriamo in un piccolo miracolo per le prossime partite ma non lo so". Il riferimento è a Smalling, Renato Sanches e Llorente: il miracolino (cit. Mourinho) è per Cagliari, altrimenti appuntamento a dopo la sosta.