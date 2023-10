Di Francesco, parole commoventi per la Roma: "Ce l'ho dentro, anche se qualcuno non lo ha capito"

Parole d'affetto, con qualche sassolino tolto dalle scarpe. Così Eusebio Di Francesco ha commentato la partita tra Roma e Frosinone e, soprattutto, il suo legame con i colori giallorossi: "La Roma ce l'ho dentro, anche se qualcuno non se n'è mai accorto qui. Ho sempre dato il massimo, a volte si è più riconosciuti quando ci si mette in mostra in maniera diversa. Io ho sempre avuto rispetto per tutti, anche per voi (i giornalisti, ndr). Ma ho pensato solo al Frosinone, l'emozione è stata quella giusta. Tornerò qui sempre con piacere, anche per rivedere le persone perbene che ci sono nella Roma".