Roma, la parola d'ordine è scacciare i demoni

Fa impressione vedere questa Roma giocare con la notte nel cuore e un gomitolo di dubbi intorno alle ginocchia. Contro tutti, contro chiunque disponga di gambe sode, infarinature di geometria e un minimo di presenza di spirito. Peggio se si trova davanti una squadra di Serie A, cominciando dal Frosinone che può contare su un paio di ex inferociti dal peso dell’Olimpico pur sempre colmo e assetato di vittoria, su Soulé che da esubero juventino si è fatto secondo miglior dribblatore del campionato - il primo, Gudmundsson, la Roma lo aveva incrociato pochi giorni fa ed erano stati dolori - e sull’ordine imposto da Di Francesco al caos zemaniano che fino a qualche tempo fa infestava la sua visione del calcio. Di Francesco ex di suo, peraltro, anche se come dice un antico proverbio nessuno segna dalla panchina. È che la notte fa presto a scendere nel cuore e ci mette un sacco di tempo ad andarsene.

Roma, la paura di sbagliare

Hanno tutti una paura raggelante di sbagliare. Rui Patricio va ad agganciare i palloni un metro oltre i pali, perché hai visto mai. N’Dicka è in perenne meditazione sul da farsi, anticipare o correre all’indietro, e si sa che su un campo di calcio il pallone viaggia troppo veloce per il pensiero. Pellegrini sembra aver perso la misura delle cose e i suoi passaggi portano sempre con loro un’idea che di rado arriva a destinazione. Dybala conserva il tocco spray ma anche lui è costretto ad alzare gli occhi alla ricerca di un muro su cui spruzzare la sua coreografica vernice e spesso non lo trova. Eccetera eccetera. L’unico che sembra ancora in possesso della leggerezza mentale necessaria alla fisica del gioco è Lukaku. Non solo sfonda la rete dopo venti minuti di anestesia agonistica, ma va anche a prendere gli altri per le orecchie quando la squadra si abbassa e urla in faccia al pubblico quando scende l’intensità dell’entusiasmo. È persino comprensibile che la Roma tema sé stessa e tutto il resto del mondo. I ceffoni di Genova l’hanno traumatizzata. Le hanno strappato dalla testa la convinzione di avere convertito il campionato con il bu bu sette assestato a un Empoli terrorizzato.

La Roma può farcela

Si è ritrovata di nuovo circondata da eretici che corrono di più, portano palla di più, perdono meno palloni letali, sbagliano di meno davanti alla porta. Talvolta basta un cambio o due agli allenatori avversari per sbaraccare la partita. Di Francesco ha inserito un paio di discreti incorsori e ha sparso il panico. Mourinho per scalfire la paura dei suoi non può in effetti fare granché. È più semplice tenere a bada un equipaggio di sfregiati farabutti che dare il coraggio a chi non ce l’ha. Vanno avanti a tentoni come pionieri di terre inesplorate. Con Cristante, che sarebbe di natura un alfiere, incatenato al centro della difesa. Giocano aspettandosi da un istante all’altro di avvertire lo sfibrarsi di un muscolo, il cedimento di un ginocchio. Se si arrende chi è notoriamente cagionevole, tipo Renato Sanches, è un conto, se a ogni partita s’infortuna anche qualcuno dei giocatori considerati più solidi è un altro. Esiste, non è immaginaria, questa cappa di timori faticosamente repressi, di ansia sciropposa che ostacola i movimenti della Roma e spegne i diodi del talento calcistico. C’è anche quello tra i giallorossi, non stiamo a piangere su di loro. Tanto per dire: la volée di Pellegrini che ha chiuso la questione è stato dell’arte. Il doppio tacco difensivo di Aouar anche. La Roma può farcela, se la lasciano in pace i suoi demoni.