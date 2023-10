Roma, la dedica commovente di Pellegrini alla nonna dopo il gol al Frosinone

Ironia della sorte, oggi 2 ottobre è la festa dei nonni. Una giornata dolceamara per Lorenzo Pellegrini, come dolceamara è stata la serata di ieri. Il capitano della Roma ha segnato il gol del 2-0 che ha chiuso la partita contro il Frosinone e ha prima festeggiato con un cuore, dedicato come sempre alla moglie Veronica e ai figli Camilla e Thomas (tra meno di un mese arriverà il terzo, un altro maschietto) poi con un bacio al cielo e il dito in alto. La dedica era per la nonna materna scomparsa poche ore prima della partita. Ragazzo legatissimo alla famiglia, sia quella che ha costruito lui sia quella d'origine, Pellegrini ci teneva a regalare alla mamma e alla nonna un gol. La sua presenza in campo non è mai stata in dubbio, la voglia di regalare un sorriso ai genitori in una giornata così particolare neppure.