Pjanic: "Totti? Gli auguro di tornare alla Roma. Vi dico la mia sulle critiche ad Allegri"

Tra Roma e Juventus , Miralem Pjanic nel suo periodo in Italia è sempre stato ai vertici della Serie A. Il bosniaco ora gioca allo Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ma non ha dimenticato nessuna delle due squadre ed ha parlato proprio di loro.

Le parole di Pjanic

Queste le sue parole ai microfoni di Radio Serie A: "Tornare alla Juve? C’era stato qualcosa nel 2022, sarei tornato molto volentieri ma non è stato possibile, anche a causa del fattore economico. Le critiche ad Allegri sono sempre state una costante già dai miei tempi, spesso le trovo esagerate. Sappiamo cosa è successo negli ultimi anni e ripartire da lì non è mai facile. Ci sono state meno critiche per l’Inter che non ha vinto per due anni di fila pur essendo la squadra favorita. È una fortuna per la Juve avere Allegri, che è bravissimo a gestire il gruppo".

Pjanic: "De Rossi? Ha la personalità per poter fare l'allenatore"

Pjanic continua parlando di Totti e De Rossi: "Sono in contatto con entrambi e ogni tanto ci vediamo, soprattutto con Francesco. Gli auguro di tornare in società perché se vuoi uno che conosce la Roma, meglio di lui non lo troverai. A Daniele auguro di trovare velocemente una panchina, ha la personalità e il carisma per poter fare l’allenatore".

Pjanic su Garcia e Spalletti

Infine parlare anche dei due suoi ex allenatori Rudi Garcia e Spalletti: "Garcia ha avuto un mese complicato, dove i risultati e qualcosa fuori campo non è stato facile da gestire. Però è uscito bene da questa situazione. Arrivare dopo Spalletti e lo scudetto, con la pressione di una piazza come Napoli, è un compito molto complicato ma gli auguro di riuscire a fare una buona stagione. Spalletti è uno molto diretto, non guarda mai al nome di un giocatore, guarda solo al campo, se sei bravo giochi. E quello è stato molto apprezzato all’epoca".