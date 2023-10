Materazzi duro su Lukaku: “Ha tradito due volte l’Inter, se lo fischiano...”

MILANO - Non ci va leggero Marco Materazzi su Romelu Lukaku: l'ex difensore nerazzurro ha parlato, a margine dell'evento Prometeon Meet The Titans, del ritorno del belga a San Siro da avversario, a fine ottobre: "Come verrà accolto dai tifosi? Lui lo sa, penso male - ha dichiarato ai microfoni di FcInterNews - È normale che lui ha tradito una volta, è stato perdonato e ha tradito una seconda volta. Se non si va oltre, il fatto sportivo penso che ci sia tutto. Il tifo dell'Inter è abbastanza maturo da sapere che non devono esserci cose che vanno oltre lo sfottò" , ha proseguito Materazzi.