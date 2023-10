Quante lingue parla Mourinho? Dopo la conferenza in francese social in delirio

Portoghese come lingua madre. E poi, ancora: inglese, spagnolo e italiano. I Paesi dove ha vissuto e allenato. Ma anche il francese. José Mourinho, in conferenza a Trigoria prima del Servette, nel rispondere a una domanda di un giornalista svizzero in francese ha prima aspettato la traduzione dell'interprete per i giornalisti, poi ha risposto direttamente in lingua. Mettendo in mostra, tra le altre cose, anche un ottimo accento. I tifosi sui social si sono scatenati: "Ma parla benissimo il francese - si legge su Twitter - . E' pronto per l'Eliseo". Tra paure ("Non è che adesso il Psg si fa venire qualche strana idea?") e battute: "Lo parla meglio dell'italiano", in tanti ammettono: "Un allenatore così ti conquista prima con le parole e poi con le idee".