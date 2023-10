Mourinho vede la Roma in tribuna stampa: tutto il racconto della sua partita

Torna in campo la Roma in Europa League. Seconda partita del girone , in campo all'Olimpico c'è il Servette, in tribuna invece c'è J osé Mourinho . Tribuna nel vero senso della parola: il tecnico della Roma, squalificato, ha visto la partita in tribuna stampa. A guidare la Roma in campo il suo vice, Foti. Ecco il racconto della sua partita.

22:53

Termina la partita, Mou va via

Termina la partita, Mourinho lascia la tribuna stampa. Ma prima fa un video durante "Grazie Roma"

22:36

79' Mourinho inquadrato mentre fa il "4"

Le telecamere pizzicano José Mourinho mentre fa il "4" al telefono. Probabilmente stava facendo un selfie indicando i gol segnati dalla Roma. QUI I DETTAGLI

22:15

Pellegrini si infortuna, Mourinho nervoso morde la penna

Si fa male Lorenzo Pellegrini, la sua partita dura meno di un quarto d'ora. Mourinho, nervoso, mordicchia la penna

22:11

Mou rivede al video il gol di Pellegrini

Mourinho, dopo il gol del 3-0 di Pellegrini, rivede il gol e l'azione della Roma sul suo televisore

22:04

Segna Belotti, Mourinho accenna un sorriso

Andrea Belotti fa 2-0, Mourinho rimane impassibile ma accenna, per la prima volta stasera, un mezzo sorriso

22:02

Mourinho ritorna

Sta per ripartire il secondo tempo, Mourinho riprende il suo posto in tribuna stampa

21:56

Si scalda Pellegrini, Mou ancora fuori

Mentre la squadra è ancora negli spogliatoi, in campo si scalda il capitano, Lorenzo Pellegrini

21:39

39' Mourinho lascia la postazione

Come a Tiraspol, Mourinho lascia la sua postazione a 5' dal termine del primo tempo

21:36

36' Mou tra campo e telefono

Mourinho ha gli occhi fissi sul campo. Li distoglie solo per controllare ogni tanto il telefono. le telecamere lo inquadrano spesso, finora però non è mai comparso sui maxischermi dell'Olimpico

21:21

21' Lukaku porta la Roma in vantaggio

Romelu Lukaku porta la Roma in vantaggio, l'Olimpico esplode, anche in questo caso Mourinho non tradisce emozioni. Si limita a scambiare qualche parola con i suoi collaboratori

21:10

5' Poche emozioni, Mou impassibile

In questi primi minuti Mourinho non tradisce particolari emozioni. L'Olimpico, in ogni caso, è pieno: 55.764 spettatori, 630 quelli del Servette. Per questa partita lo stadio aveva 6mila posti disponibili in meno

21:06

Mourinho in piedi

E'iniziata la partita tra Roma e Servette, Mou segue i primi minuti in piedi, poi si siede accanto agli analisti del club

20:50

Mourinho impressionato dall'Olimpico

Mourinho, durante Mai sola Mai, prende il telefono. Con ogni probabilità sta facendo il video dell'Olimpico che canta

20:47

Ovazione per Mou alla lettura delle formazioni

Mourinho guarda la curva Sud, lo stadio anche se è squalificato lo invoca a gran voce. Lui osserva e rimane impassibile. LEGGI QUI I DETTAGLI

20:41

La Roma si riscalda, Mou sereno

La Roma si riscalda in campo, Mourinho osserva, scrive al telefono, è sereno e concentrato

20:28

Mourinho in tribuna stampa

Mentre la Roma è in campo per il riscaldamento, José Mourinho sale in tribuna stampa. Vedrà da lì la partita, da una posizione molto alta, insieme ai suoi analisti

Stadio Olimpico, Roma