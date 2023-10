José Mourinho è in tribuna stampa per Roma-Servette, segue un po' in piedi e un po' seduto la partita e al momento della lettura delle formazioni rimane impassibile quando tutti i tifosi acclamano il suo nome. Boato e appalusi, come fosse in panchina. Considerando però l'esplosione d'amore dei romanisti si sarà emozionato anche lui, nonostante abbia scelto di non far trasparire emozioni.