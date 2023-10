Come sta Pellegrini: entra, segna e si infortuna di nuovo. Roma in ansia

Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, che da anni convive con problemi muscolari, entra nel secondo tempo di Roma-Servette al posto di Aouar. Ma la sua partita dura meno di un quarto d'ora. Gioca (bene), segna (il gol del 3-0) e poi si infortuna. E' lui a chiedere il cambio per un fastidio alla gamba destra in seguito a uno scontro di gioco.