Secondo qualcuno stava contando i cambi. Secondo qualcun altro, la maggior parte, stava invece facendo un selfie da mandare agli amici o in famiglia. Sta di fatto che, dopo il quarto gol di Belotti al Servette, le telecamere hanno inquadrato José Mourinho, in tribuna stampa, mentre faceva il gesto del "4" con le dita immortalandosi con il telefono. Un'immagine che, in pochi minuti, è diventata virale.