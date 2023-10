Retroscena Belotti: segna, poi il messaggio commovente della moglie per un grave lutto

Lui era felice per i gol, per la doppietta e per i tanti applausi dell'Olimpico. Ma quella di stasera non è stata una serata facile per Andrea Belotti. Mentre si preparava alla partita contro il Servette, sua moglie Giorgia è tornata a Palermo con le due bambine per un grave lutto in famiglia. E lo ha svelato lei stessa su Instagram al termine della partita.