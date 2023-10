Pellegrini, lesione muscolare. Ma la data di rientro ancora non c'è

ROMA - A Cagliari con la formazione migliore. O meglio, a Cagliari con la miglior formazione possibile. Perché quella di domani sarà ancora una Roma incerottata, con tante assenze per infortuni che dall’inizio della stagione stanno compromettendo il percorso di crescita della squadra. L’ultimo ko, quello di Lorenzo Pellegrini . Il secondo del suo sfortunato avvio di stagione. Il capitano della Roma non è stato ancora sottoposto alla risonanza magnetica, rinviata ai prossimi giorni, ma la lesione appare scontata. Salterà la nazionale, lavorerà come un mese fa per cercare di tornare il prima possibile dopo la sosta ma con ancora più attenzione per approfondire i motivi dei problemi al flessore destro che lo stanno tormentando. Troppe volte nel corso delle ultime stagioni Lorenzo ha dovuto stringere i denti per scendere in campo nelle sue comunque oltre trenta presenze. Problemi e fastidi che hanno inevitabilmente inciso sul suo rendimento in campo. E giovedì sera, quando sembrava stare meglio, dopo un gol e un assist è stato costretto nuovamente ad alzare bandiera bianca.

Emergenza Roma

Ecco allora che l’emergenza non riguarda più solo la difesa, con Smalling ancora ai box e Cristante quindi costretto ad arretrare in difesa insieme a Mancini e N’Dicka, ma anche il centrocampo. Fuori Pellegrini, Renato Sanches e senza Bryan, il reparto dovrà inevitabilmente vedere l’impiego di Bove, Paredes e Aouar, altro giocatore che non è ancora in condizione: «Houssem sta facendo fatica a crescere nella nostra direzione, perché non saremo noi ad andare nella sua direzione, è lui che deve venire nella nostra». Le parole di Mou sono un chiaro segnale all’algerino che deve inevitabilmente cambiare il proprio passo (soprattutto mentale) per riuscire a inserirsi meglio all’interno della squadra. È probabile che possa scendere in campo dal primo minuto, a meno che Mou non decida di schierare Pagano o alzare Cristante e inserire un esterno (tra Karsdorp e Celik) tra i centrali difensivi.

Torna la LuPa

Sulla fascia sinistra Spinazzola è pronto a tornare titolare dopo il riposo concesso in Europa League, mentre sulla destra è ancora ballottaggio tra Kristensen e Karsdorp, con il danese leggermente favorito dopo lo stop in Europa League. In attacco, neanche a dirlo, la LuPa. Dybala ha recuperato le energie con la panchina contro il Servette, Lukaku è invece pronto alla sua settimana partita da titolare consecutiva per centrare il suo sesto gol stagionale con la Roma. E a proposito, i due assi giallorossi dell’attacco sono stati convocati dalle rispettive nazionali, così come Mancini e Cristante da Spalletti (assente invece Spinazzola), Bove con l’Under 21, Celik dalla Turchia di Montella, e Rui Patricio (domani torna titolare) con il Portogallo. Un altro esodo di calciatori verso le rispettive nazionali e pochi uomini a Trigoria per continuare a lavorare. Testa prima al Cagliari, la partita più importante da vincere per più di un motivo.