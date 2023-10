Roma, via Mourinho? I tifosi sotto shock: "Errore gravissimo, lui è la luce"

ROMA - Shock, tensione e incredulità. I tifosi, o quantomeno la maggior parte di loro, questa mattina sono rimasti basiti dopo la notizia dell'ultimatum dei Friedkin sul futuro di José Mourinho. Se perde a Cagliari la proprietà manderà via lo Special One per puntare su un altro tecnico. La decisione del magnate texano, nonostante gli ultimi risultati positivi tra campionato ed Europa League, ha fatto inevitabilmente il giro del web e dei social, lasciando tanta perplessità e frustrazione tra i tifosi.

Inevitabile visto l'amore tra il tecnico e la tifoseria che anche contro il Servette lo ha acclamato all'Olimpico. Tra le difficoltà di questo avvio di stagione, il popolo giallorosso non ha mai fatto mancare il sostegno al proprio allenatore certo di poter uscire dalla crisi solamente con l'aiuto dello Special One. Mai l'ambiente giallorosso era stato così legato a un tecnico, neanche negli anni d'oro dell'ultimo scudetto del 2001.

I tifosi con Mourinho: "Non è lui il problema"

Mourinho dal suo arrivo è stato visto come il salvatore, come l'unica ancora per uscire dalle torbide acque della mediocrità e finalmente emergere nel panorama internazionale. E così è stato. La vittoria della Conference League, la finale di Europa League, la valorizzazione dei giovani ma soprattutto l'arrivo di campioni del calibro di Dybala, Lukaku, Matic, Abraham.

Ma non solo. La lotta di Mourinho agli arbitri, soprattutto dopo la finale di Budapest: un ulteriore sostegno all'ambiente e una difesa alla Roma che ha fatto ulteriormente innamorare i tifosi. "Con Mourinho fino all'inferno", "Sempre con te José" e tanti altri striscioni che nel corso di queste stagioni sono stati esposti fuori Trigoria o all'Olimpico per sostenere l'allenatore e accompagnarlo nelle sue battaglie, in campo e fuori. Non è certo un avvio di stagione altalenante a interrompere questo feeling ben solido tra le parti. Mou è rimasto per i tifosi e la squadra, l'eventuale licenziamento da parte dei Friedkin sarebbe visto come un tradimento della Roma nei confronti del tecnico. Per questo sui social, tra le radio romane e sul web cresce il malumore della tifoseria e si consolida ulteriomente il legame con Mourinho. "Mou è la luce, di certo non il problema", uno dei tanti commenti. Tra il caos social, torna virale l'hastag #rinnovateMourinho. Una risposta chiara alla proprietà.