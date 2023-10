Roma, i giocatori sicuri: sono tutti con Mourinho

ROMA - Una vigilia particolare , sicuramente diversa dalle altre e con una tensione palpabile nell'ambiente. La Roma si prepara all'allenamento di rifinitura in programma questa mattina a Trigoria, poi alle 17 la partenza da Fiumicino per raggiungere Cagliari. Domani pomeriggio la partita, sicuramente la più importante della stagione dopo la notizia che sta scuotendo in questo momento l'ambiente giallorosso.

Roma, la reazione della squadra: i giocatori con Mourinho

In caso di sconfitta Friedkin sarebbe pronto a licenziare lo Special One, uno scossone che sta turbando la tifoseria e che sicuramente non è passato inosservato anche ai giocatori che questa mattina al Fulvio Bernardini dovranno studiare gli ultimi dettagli con Mourinho per la sfida contro la squadra di Ranieri. Ma la notizia come è stata presa dai calciatori? Qualcuno forse già sapeva del momento delicato che stava vivendo il tecnico, mai come nelle ultime settimane così vicino al gruppo per fargli sentire la giusta pressione dopo l'avvio stagionale non positivo, altri invece sono alla ricerca di informazioni al'interno del Fulvio Bernardini.

Una cosa è certa: tra lo spogliatoio e la chat di gruppo della squadra la notizia è chiacchierata anche dai calciatori che hanno già dichiarato tutto il loro supporto al tecnico. Mourinho è la via per uscire dal periodo altalenante e tornare in carreggiata. Guai a pensare a una rivolta dello spogliatoio per far posto a un nuovo allenatore, guai a credere che il gruppo non sia compatto e non navighi nella stessa direzione dell'allenatore.

Dai primi problemi stagionali nelle prime partite lo spogliatoio e i senatori hanno fatto capire a Mou tutto il loro sostegno e la voglia di lavorare sodo per uscirne insieme. Del resto, il tecnico tre mesi fa, dopo la finale di Budapest, ha parlato alla squadra ed è rimasto nella Capitale per loro e i tifosi: sarebbe paradossale se adesso i giocatori si ribellassero al tecnico che vedono come una guida.

Domani pomeriggio contro il Cagliari la squadra darà tutto per vincere la partita, e vincerla anche in maniera convincente. La notizia di oggi sarà uno stimolo in più per cercare di uscire dalla situazione difficile, e farlo con Mourinho. Lo Special One per lo spogliatoio è intoccabile, la sua panchina traballante è uno stimolo in più per vincere e scalare la classifica.