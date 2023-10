Mourinho e la scelta sulla conferenza stampa prima di Cagliari-Roma

ROMA - La Roma si prepara alla sfida contro il Cagliari con la scossa legata alla decisione dei Friedkin di licenziare José Mourinho in caso di sconfitta in Sardegna. Una vigilia di gara ricca di tensione nell'ambiente giallorosso, contrario all'addio dello Special One, ma anche di silenzio all'interno del Fulvio Bernardini. Perché José Mourinho oggi non interverrà in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari ma ha deciso - anche in virtù delle interviste post Servette di appena due giorni fa - di restare in silenzio e lavorare per preparare la sfida.