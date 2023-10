Diretta Cagliari-Roma, segui la partita di oggi LIVE

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, torna in campo alle 18 la Roma in Mourinho, impegnata a Cagliari contro i padroni di casa guidati da Ranieri e ultimi in classifica. Per Mou spazio alla coppia Dybala-Lukaku, per Ranieri c'è Petagna. L'ex Shomurodov in panchina

18:48

48' Termina il primo tempo

Termina il primo tempo dopo 3' di recupero. Tutti sono in ansia per l'infortunio di Dybala. QUI GLI AGGIORNAMENTI

18:39

39' Cambio anche per il Cagliari

Esce Sulemana, entra Luvumbo

18:37

37' Dybala a terra, angoscia Roma

Dybala a terra con le mani sul volto si tocca il ginocchio sinistro: Paulo con le mani in faccia, Roma in ansia. Dybala esce, dentro Belotti

18:33

33' Roma pericolosa con Lukaku

Lukaku ruba palla al limite dell'area, contropiede quasi perfetto perché Big Rom invece che tirare prova a servire Dybala ma il passaggio è intercettato da Oristanio

18:29

29' Cagliari pericoloso con Azzi

Cross di Nandez, Azzi di testa impensierisce Rui Patricio ma il pallone termina fuori

18:28

Lukaku sempre più leader

Lukaku è sempre più leader della Roma: è lui a impartire le indicazioni a tutti i compagni

18:20

20' Raddoppio di Lukaku

Pallone dalla destra di Karsdorp, cross perfetto, Lukaku insacca di petto. Controllo del Var: gol confermato, Lukaku è in posizione regolare

18:19

19' Roma in vantaggio con Aouar

Roma in vantaggio con Aouar: velo dell'ex Lione, Spinazzola gli serve il pallone in area e lui col sinistro si gira e non sbaglia

18:17

17' Dybala tira addosso a Scuffet

Dybala si ritrova palla davanti a Scuffet, ma il suo tiro termina addosso al portiere del Cagliari

18:17

17' Punizione per la Roma, niente da fare per Dybala e Paredes

Dybala sistema la palla sul mancino, colpisce in pieno la barriera, poi la conclusione di Paredes termina alta

18:14

14' Clima teso a Cagliari, ammonito Sulemana

Animi tesi a Cagliari: ammonito Sulemana per un brutto fallo su Bove

18:10

10' Ammonito Paredes

Ammonito Paredes per un brutto fallo su Nandes. Proteste Roma perché il gioco era fermo

18:09

9' Petagna di testa, Rui Patricio attento

Petagna di testa anticipa Cristante, attento Rui Patricio

18:06

6' Bove per Lukaku, angolo per la Roma

Bella verticalizzazione di Bove per Lukaku, palla in angolo

18:03

4' Lancio di Spinazzola fuori misura

Lancio di Spinazzola a cercare Lukaku, fuori misura e direttamente nelle braccia del portiere del Cagliari

18:00

1' Via a Cagliari-Roma

Inizia Cagliari-Roma: è la Roma a dare il calcio d'inizio

17:57

Lungo abbraccio tra Ranieri e Mourinho

Lungo abbraccio all'ingresso in campo delle squadre tra Claudio Ranieri e José Mourinho. Mou ha aspettato Ranieri davanti la sua panchina. QUI IL RACCONTO

17:56

Squadre in campo

Scendono in campo le squadre. Ventisei gradi, la Roma è in maglia bianca

17:49

Lukaku spiega i movimenti anche a Spinazzola

Dopo Karsdorp, nel riscaldamento Lukaku catechizza anche Leonardo Spinazzola

17:41

Mourinho: "Ranieri ha fatto un miracolo in Premier. Le voci su di me? Penso al campo, ci mancano tanti giocatori"

Queste invece le parole di José Mourinho: "L'allenatore che ha fatto il più grande miracolo della storia della Premier League è Claudio Ranieri. Da giovane, quando sei in competizione, fai delle cose che poi non ti rendono felici. Abbiamo imparato a conoscerci, io lo rispetto tantissimo nel calcio. Non ci vediamo tanto, non è un rapporto che posso dire profondo, ma è un amico e c'è rispetto e ammirazione. La mia squadra? Quando perdi come a Genova è molto importante la reazione, lo abbiamo fatto e con coraggio e adesso guardiamo avanti. Oggi è difficilissima. Nessun problema sulle voci di ieri, ma preferisco parlare di campo: ci mancano giocatori importanti, due difensori centrali, due centrocampisti, speriamo dopo la sosta di poter recuperare qualcuno"

17:40

Ranieri: "Siamo tutti compatti"

Queste le parole di Claudio Ranieri a Dazn: "Siamo gli ultimi arrivati, sappiamo che dobbiamo lottare per fare un campionato a parte. L'importante è non arrendersi alle difficoltà. Siamo compatti a lottare, girerà e andremo avanti insieme".

17:39

Lukaku spiega a Karsdorp i movimenti

Nel riscaldamento Lukaku spiega a Karsdorp i movimenti a tagliare l'area verso di lui

17:37

N'Dicka: "Vogliamo vincere, non sarà facile"

"Non sarà una partita facile, faremo il massimo per vincere". Queste le parole di N'Dicka nel prepartita

17:34

I tifosi della Roma incitano la squadra

I tifosi presenti nel settore ospiti, circa 400, incitano la squadra: "Combattete per noi" e "Noi non ti lasceremo mai", i cori

17:20

Attesa per le parole di Mourinho

José Mourinho, dopo il silenzio di ieri, è atteso nel pre e nel post partita ai microfoni di Dazn e in conferenza. QUI IL COMMENTO DEL DIRETTORE ZAZZARONI

17:15

Shomurodov saluta Pinto e gli ex compagni

Prima del riscaldamento l'ex Shomurodov ha salutato Pinto e gli ex compagni allo stadio

17:06

Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali

Cagliari: (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Obert, Wieteska; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Azzi; Oristanio, Petagna. A disposizione: Aresti, Iliev, Di Pardo, Goldaniga, Augello, Zappa, Desogus, Jankto, Sulemana, Viola, Luvumbo, Pavoletti, G. Pereiro, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy, Joao Costa, Pisilli. Allenatore: Mourinho.

Unipol Domus, Cagliari