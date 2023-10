Dybala, Roma terrorizzata: botta al ginocchio, Mourinho con le mani in testa

Tifosi della Roma in ansia per Paulo Dybala: l'argentino è uscito dopo circa 40' della sfida tra Cagliari e Roma per un forte dolore al ginocchio sinistro dopo uno scontro con Prati. Paulo ha avuto a lungo le mani sul volto (con gli occhi lucidi), Mourinho nei capelli, allarmato come tutta la panchina giallorossa. La buona notizia, che fa ben sperare, è che Dybala è uscito sulle sue gambe, senza bisogno della barella. Domani Dybala sarebbe dovuto partire per rispondere alla chiamata dell'Argentina: convocazione, ovviamente, in forte dubbio. Mourinho, a fine partita, ha detto: "Non sono ottimista perché non è ottimista il giocatore che conosce il suo corpo e io mi fido di lui. Aspettiamo domani per gli esami".