Diretta Mourinho dopo Cagliari-Roma: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

CAGLIARI - La Roma c'è e i giocatori sono con Mourinho. Dopo il retroscena svelato sabato dal Corriere dello Sport-Stadio, a firma del direttore Ivan Zazzaroni, sul possibile esonero del portoghese in caso di sconfitta a Cagliari , la squadra giallorossa fornisce una prestazione di forza e autorevolezza travolgendo 4-1 i rossoblù di Ranieri e infilando la terza vittoria di seguito dopo il Frosinone e il Servette (dieci gol fatti e uno subito in totale). Resta però l'ansia per l' infortunio di Dybala . Ecco le parole del tecnico romanista al termine della gara.

Mourinho: "Aouar ha fatto molto bene"

Il portoghese chiosa: "Aouar? Ne abbiamo parlato abbastanza ieri, della sua frustrazione e di quello di cui la squadra aveva bisogno in una partita difficile. Aouar ha trovato una posizione di gioco molto importante per noi, cercando di giocare tra le linee e non di venire troppo dietro. Lo ha fatto molto bene, anche dal punto di vista difensivo. Peccato per il giallo, sappiamo perfettamente che giocare con un centrocampista ammonito è un rischio. Del mio giallo preferisco non parlarne”.

Mourinho: "Ecco cosa ho detto a Ranieri"

Il tecnico continua in conferenza stampa: “Ho detto al mister se voleva tornare con noi nel nostro aereo, per me sarebbe un piacere. È un signore. Mi ha detto che non può, ha grande senso della professionalità e mi piace veramente tanto".

Mourinho: "Abbiamo cercato più solidità"

Il portoghese analizza la situazione della squadra: "Abbiamo cercato un po’ più di solidità. A Genova la partita è stata stranissima, anche per gli infortuni che abbiamo avuto. Abbiamo impiegato tanto tempo ad analizzare quella partita e abbiamo pensato che, visto che non siamo super veloci e intensi a centrocampo, era importante cercare solidità, transizioni ed equilibrio. Non abbiamo sofferto i contropiedi e il campo aperto, abbiamo trovato più compattezza. Con la palla quando Paulo è in campo, la sua zona è sulla destra e Pellegrini e Aouar più sulla sinistra. Oggi era dura per noi perché in panchina a centrocampo avevo solo i bambini. Dopo i 3 gialli nel primo tempo è stata dura".

Mourinho: "Vivo isolato dal rumore di fuori"

L'allenatore spiega: "Io ho un contratto fino al 30 giugno, so perfettamente quello che voglio, cioè dare tutto quello che ho per la Roma. Non c’è nessun problema con me. Oggi sono molto felice, la Roma ha vinto e per questo sono qua. Voglio aiutarli a prendere i risultati che tutti vogliamo. Lavoro con i giocatori e con questo staff ogni giorno. Lavoriamo in una 'bolla', ci alleniamo, poi mangiamo e in questo gruppo di lavoro abbiamo pensato a una sola cosa: vincere partita dopo partita. Non pensiamo ad altro, vivo molto isolato rispetto al rumore da fuori, non ho una vita sociale tremenda tra locali e ristoranti. Non sono un bambino, so quello che voglio per me. Sono felice della vittoria ma non degli undici punti. Non siamo lontanissimi dei posti che vogliamo raggiungere".

Mourinho: "Infortunio Dybala? Non sono ottimista"

Il tecnico racconta a Dazn come sta l'argentino, uscito per infortunio durante la partita: "Dybala non è ottimista, quindi neanche io sono ottimista. Dobbiamo aspettare i risultati degli esami, però mi fido molto delle sensazioni dei giocatori. Aspettiamo gli esami dei medici, che vogliono parlare con lui, ma se lui non è ottimista, anche io non lo sono. Sicuramente perdiamo Paulo per abbastanza tempo".

Parla Mourinho, le dichiarazioni dopo Cagliari-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico portoghese al termine della gara.

Cagliari-Roma finisce 1-4

A Cagliari è appena terminata la sfida tra la squadra di Ranieri e quella di Mourinho. La Roma ha travolto 4-1 il Cagliari.

