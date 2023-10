Come sta Dybala: l'aggiornamento sull'infortunio dopo Cagliari-Roma

La Roma - tutta la Roma - è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. Come sta l'argentino? E' questa la domanda che si fanno tutti a Cagliari, a Roma e anche a Buenos Aires, visto che Dybala domani avrebbe dovuto raggiungere la nazionale argentina. Invece non volerà in Sud America e questa è l'unica certezza dopo l'infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo di Cagliari dopo uno scontro con Prati. Per il resto saranno ore di attesa. Mourinho ha detto: "Non sono ottimista perché non è ottimista Paulo e io mi fido delle sensazioni del giocatore che conosce il suo corpo. Lo perderemo per un po'". Già, ma quanto? A Dazn Andrea Stramaccioni ha dato voce al pensiero di tanti: "Sembra un infortunio rilevante, ma non gravissimo". Una distorsione appare abbastanza certa, l'auspicio è che non siano interessati i legamenti. Inutile, ora, fare previsioni o basarsi sul fatto che Dybala sia uscito dal campo a Cagliari con le sue gambe. Ci sono giocatori che camminavano col crociato rotto e altri che, usciti in barella, avevano solo subìto un colpo. Non c'è una statistica certa.