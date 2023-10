Mourinho: “Mi piace il romanista puro, la Curva Sud mi emoziona”

ROMA - Mourinho e la Roma: un legame unico. Lo Special One ha parlato della sua avvenutra in giallorosso nella seconda parte della terza puntata di 'Federico Buffa Talks', la produzione originale targata Sky Sport a lui dedicata: "La Roma è arrivata con un discorso che mi è piaciuto, ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire. Dopo, quando sono arrivato e ho imparato a conoscere il romanismo, ho imparato a conoscere tutti i loro dubbi, ho imparato a conoscere tutte le loro frustrazioni e ho cercato di entrarci dentro. Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro, mi piace il romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo alla destra all'Olimpico (la Curva Sud, ndr) mi emoziono ancora".