Ranieri conferma: ecco la favolosa proposta che gli aveva fatto Mourinho

ROMA - Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, è tornato sulla sconfitta con la Roma di ieri (4-1 giallorosso in Sardegna) a margine dell'evento dedicato al premio Scopigno: "La Roma ieri ha fatto un uno-due micidiale - ha ammesso l'allenatore rossoblù - e poi è stato difficile rimettere a posto le cose. Peccato, perchè avevamo iniziato bene tanto che Rui Patricio ha fatto una grande parata sul primo palo. Se poi questi campioni giocano al meglio è normale che per noi diventa difficile". Ranieri ha poi rivelato una richiesta di Mourinho: "Se Mourinho mi ha chiesto di tornare in aereo con la Roma? Sì, è vero".