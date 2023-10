Mourinho e il lavoro estenuante, ecco come ha fatto ripartire la Roma

ROMA - C’è tutto José Mourinho nella vittoria della Roma contro il Cagliari. Quella scaccia crisi, quella che adesso può restituire serenità all’ambiente ma soprattutto alla proprietà. Dal rischio addio prima del Cagliari, adesso José è pronto a restituire alla Roma una classifica all’altezza delle ambizioni del club e un percorso - fin qui a punteggio pieno - anche in Europa League. La squadra lo ha aiutato: dopo la vigilia turbolenta per l’insoddisfazione di Dan Friedkin e il tam tam social dei tifosi per proteggere Mourinho , il gruppo ha dato il massimo per portare casa tre punti importanti per loro ma anche per il tecnico. La squadra è con l’allenatore, José lo sa tanto da aver definito questi giocatori suoi amici.

Roma, lavoro estenuante a Trigoria

Le vittorie prima contro il Frosinone, poi con il Servette e infine contro il Cagliari non sono frutto del caso ma di un lavoro estenuante dello Special One per individuale i problemi tattici e le debolezze mentali. Dopo la trasferta di Genova, José ha praticamente dimezzato le ore di sonno per studiare nuove strategie, individuare i problemi e trovare soluzioni. Si è chiuso in se stesso per la prima volta da quando è alla Roma per trovare la cura. Come? Immedesimandosi nei giocatori e rispondendo a quelle che erano le sue domande da allenatore. E lo ha fatto da solo, senza chiedere l’intervento del suo staff che altrimenti avrebbe potuto fargli cambiare strada. Quando tutti hanno un’opinione o una possibile soluzione, è meglio sentire la propria campana e seguire il proprio istinto. E diciamo che quello dello Special One non è niente male.

La cura Mou per la Roma

Quindi le soluzioni tattiche, il lavoro sul campo anche atletico per aumentare il ritmo, dare maggiore solidità alla fase difensiva e migliorare l’intensità. Mou ha puntato i suoi come un segugio e non li ha mai persi di vista né in allenamento né in partita. Un controllo accurato di tutti gli esercizi a Trigoria, dalla parte atletica a quella tattica, così come nel riscaldamento pre partita, sul prato dell’Olimpico e dell’Unipol Domus. Poi le chiacchierate con i giocatori per capire il loro stato d’animo e il livello di concentrazione prima di ogni gara. E ha fatto bene, perché come aveva detto lo stesso Mourinho, per uscire dal momento difficile serviva coraggio e personalità, e i suoi hanno avuto entrambe le cose. Basti guardare N’Dicka, in notevole miglioramento, ma soprattutto Aouar, ragazzo che aveva criticato dopo il Servette («Lui deve venire nella nostra direzione, non noi verso la sua») e che a Cagliari ha risposto presente con una buonissima prestazione e un gol. I due alla vigilia della partita si sono parlati a lungo, Mou gli ha dato fiducia e l’algerino lo ha ripagato.

Lo Special aspetta Smalling e Sanches

Perché la cura passa anche dal Mourinho comunicatore, come già accaduto in queste stagioni. Esempi? Lo scorso novembre José aveva accusato Karsdorp di aver tradito la squadra e dopo una punizione di due mesi fuori squadra l’olandese è tornato a dare tutto per la Roma. Lo stesso ha fatto con Abraham, ma in modi più soft, quando al suo primo anno gli aveva chiesto di diventare un mostro e lui ha risposto con 27 gol. Tra le lavate di testa, anche quella a Zaniolo, lasciato in un derby in panchina dopo qualche episodio non piaciuto, per poi vederlo segnare una tripletta col Bodø e il gol in finale di Conference . Mou ha avuto le risposte dai suoi in queste tre partite. Nella prestazione, nell’atteggiamento, nel saper affrontare le difficoltà della partita con equilibrio, sia tattico che mentale. E gestendo con intelligenza i momenti delle gare e le situazioni. «Sono orgoglioso dei miei ragazzi», ha detto a fine partita. La Roma - che ritroverà dopo la sosta Smalling e Sanches, quest’ultimo a Villa Stuart ieri con Dybala e Pellegrini (a proposito, Bove ha una caviglia gonfia) - è uscita dalla crisi e lo ha fatto nel modo migliore: lavorando uniti e compatti, con un tecnico dalle spalle larghe e una mentalità special.