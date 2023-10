Roma, come sta Bove dopo il problema alla caviglia: le news sull'infortunio

Dopo la partita tra Cagliari e Roma Edoardo Bove aveva una caviglia gonfia. Ha comunque risposto alla convocazione con l'Under 21: d'accordo con lo staff azzurro e quello della Roma, se ci fossero stati problemi il giocatore sarebbe rientrato nel club. Al momento la buona notizia, per la Roma e per l'Italia, è che Bove sta meglio: ha avuto un edema per una botta che era sceso fino alla caviglia, ma il piede si sta sgonfiando e non sono previsti ritorni anticipati. L'Under 21 ha in programma due partite: un test match contro l'Under 18 a Tirrenia il 12 ottobre e una sfida vera contro la Norvegia a Bolzano il 17 ottobre alle 17.45.