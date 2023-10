La Roma e Mourinho sorridono: doppietta per Aouar con l'Algeria

ROMA - Per la Roma e José Mourinho arriva un'ottima notizia dalla pausa nazionali. Houssem Aouar, centrocampista giallorosso arrivato in estate nella capitale a parametro zero, ha esordito dal 1' con la maglia dell'Algeria nell'amichevole contro Capo Verde realizzando una doppietta, siglando le reti del 2-0 e del 3-0 (la gara è terminata 5-1 in favore delle "Volpi del deserto"). Sicuramente una bella iniezione di fiducia per Aouar, in vista della ripresa del campionato dove il franco-algerino dovrà letteralmente caricarsi sulle spalle la trequarti romanista. Mourinho, infatti, dovrà fare a meno contemporaneamente sia di Paulo Dybala che di Lorenzo Pellegrini.