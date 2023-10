Il barbiere di Mourinho: "Al Chelsea mi chiese di rasarlo". Il motivo da non credere

Si chiama Ahmed Alsanawi e di mestiere fa il barbiere. Quando è arrivato dall'Iraq in Inghilterra, all'età di 9 anni, non parlava neanche una parola di inglese. Adesso è famoso e seguitissimo sui social con il nome A-Star. Perché tagli i capelli ai giocatori della Premier League e non solo. Tra i suoi clienti ci sono Hazard, Grealish, Mbappe, Haaland e in passato anche Abraham e Mourinho, che adesso stanno alla Roma. Ahmed Alsanawi in un'intervista al Daily Mirror ha rivelato un retroscena sullo Special One.