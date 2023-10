Roma, come sta Dybala e quando potrà tornare in campo: tutte le news

Non c’è un minuto da perdere, non esistono domeniche libere. Paulo Dybala ha un pensiero fisso in testa: Inter-Roma . Gli restano 13 giorni di terapie, riabilitazione e allenamenti per conquistarsi la prima linea a San Siro. Guardare le foto del suo profilo Instagram per credere. Tutto è proprio come sembra: Dybala spinge per guarire il prima possibile.

Dybala, il tentativo

Il ginocchio sinistro, che lo aveva fatto piangere a Cagliari spaventando anche Mourinho, è sgonfio: lo racconta l’immagine in cui Paulo sta in piedi proprio appoggiando sulla gamba dorata, quella mancina, con un peso nelle mani. Mentre i compagni che non frequentano le nazionali erano a casa a riposare, legittimamente, lui era a casa in palestra. Passata la paura, scampato il pericolo, la leggera lesione al legamento collaterale non ne frena più gli slanci. Certo occorrerà cautela. Dybala salterà sicuramente il Monza e lo Slavia Praga, i prossimi ospiti attesi all’Olimpico, e cercherà di guadagnarsi la convocazione per la grande sfida di Milano. Significherebbe tornare in campo, o almeno in panchina, a sole tre settimane dall’infortunio e dalle lacrime. Non facile, non impossibile. Questo trapela dalla Roma, che ovviamente conosce la differenza tra Dybala in e Dybala out.

Roma, Dybala e il gol all'Inter

Già l’anno scorso, sempre a ottobre, incise in profondità sul risultato segnando il gol del provvisorio pareggio proprio sotto alla Curva Nord, che poteva essere sua: una volée di sinistro sul lungo cross di Spinazzola che sorprese Handanovic, all’epoca ancora titolare dell’Inter. Adesso sogna di ripetersi affiancando il giocatore più atteso: Romelu Lukaku, al quale gli ex tifosi hanno promesso un’accoglienza ostile, composta da insulti e fischietti. Insieme questi due possono cambiare la storia della partita e forse dell’intero campionato della Roma.

Dybala e la nuova stagione a Roma

Fin qui Dybala ha segnato soltanto due gol in stagione, entrambi contro l’Empoli. Non è lesa maestà affermare che il suo rendimento sia stato finora inferiore alle aspettative. Il problema è che gliene stanno capitando di tutti i colori: dopo aver saltato la prima giornata contro la Salernitana per squalifica, la settimana successiva a Verona ha sentito riacutizzarsi il fastidio muscolare che lo aveva già fermato il 6 agosto nell’amichevole contro il Tolosa. Il guaio gli ha impedito di giocare contro il Milan, che ha quasi passeggiato all’Olimpico. Poi, allenandosi poco e giocando tanto, Dybala ha tentato di ritrovare la condizione atletica ma ha potuto sprigionare un decimo della sua qualità: quando la Roma ha perso 4-1 a Marassi contro il Genoa, uno dei punti più bassi della gestione Mourinho, lui è stato uno dei peggiori. L’incidente di Cagliari, stranissimo nella dinamica ma preoccupante nelle prospettive, ha imposto un nuovo stop che la buona volontà dell’atleta sta contribuendo a minimizzare. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, i medici lo visiteranno per verificare i progressi e aggiornare la tabella di recupero.

Bisogno Dybala

«Esiste una Roma con Paulo e una Roma senza» ha sentenziato più volte Mourinho. La speranza è che, una volta risolto l’ennesimo problema, Dybala possa garantire maggiore continuità rispetto al primo anno a Trigoria. Fin qui però l’andazzo è il medesimo: ha giocato appena 471 minuti su 900, cioè la metà del tempo disponibile, proprio come nel 2022/23. È meglio di niente ma non è abbastanza, anche se la Roma si è attrezzata con cura sul mercato per sostituirlo nei periodi vuoti.