Da Smalling a Sanches: come stanno gli infortunati in vista di Roma-Monza

Roma, ecco come stanno Smalling, Sanches e Llorente

Smalling, Renato Sanches e Llorente anche oggi si sono allenati individualmente e aspettano i via libera per poter tornare in campo e mettersi a disposizione nuovamente dello Special One. Smalling è il giocatore sicuramente più atteso per equilibrare la squadra e far salire nuovamente Cristante a centrocampo. Il difensore è fermo da un mese e mezzo per un'infiammazione tendinea che adesso dovrebbe aver risolto. C'è sempre grande cautela con il trentatreenne inglese che ha chiesto un paio di giorni in più prima di scendere nuovamente in campo, per capire se è stato smaltito il dolore e se potrà rientrare domenica pomeriggio. Al rientro dei nazionali Smalling proverà quindi in campo per testare le condizioni con l'obiettivo di essersi messo alle spalle questo periodo così negativo per lui.